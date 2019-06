2. LA FONDAZIONE PASCALI CERCA GIOVANI ARTISTI DA 18 A 35 ANNI

La Fondazione Pino Pascali, nell’ambito del progetto europeo Craft Lab Residences on the way from products to the Adri­Ionian design che interessa Grecia e Italia, lancia un bando per coinvolgere giovani e artisti pugliesi nelle attività di laboratori regionali e workshops transnazionali, con l’obiettivo di incoraggiare la nascita di 6 nuove attività imprenditoriali. Artisti, artigiani, designer sono invitati a partecipare per dare vita ad un programma innovativo di laboratori in Italia e nelle Isole Ioniche con artisti e artigiani dei settori della ceramica, del tessuto e del mosaico. I laboratori si svolgeranno in Puglia e nel dettaglio a Grottaglie (per il settore ceramica), Gravina di Puglia (per il settore mosaico) ed a Martina Franca (per il settore tessuto), e nella Regione delle Isole Ionie rispettivamente a Corfu, Kefalonia e Lefkas, per i settori su indicati e offriranno ai partecipanti gli strumenti per apprendere le tecniche e innovarle con i linguaggi della contemporaneità. Inoltre, gli artisti e i creativi che parteciperanno al progetto, saranno coinvolti nella realizzazione di due mostre transfrontaliere, che si svolgeranno in Puglia e nella Regione delle Isole Ionie.

Scadenza: 12 giugno 2019

http://jobs.artribune.com/competitions/interreg-craft-lab-project-call-for-the-selection-of-60-artists-for-ceramics-and-terracotta-mosaic-innovative-and-fabric-laboratories/2990.php