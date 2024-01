N.I.C.E. New Independent Curatorial Experience, dopo aver celebrato nel 2023 l’importante traguardo raggiunto con la decima edizione, apre le iscrizioni per l’undicesimo ciclo previsto nel 2024. Il Master è un percorso di formazione indirizzato a giovani intenzionati a intraprendere la carriera professionale di curatore, ed è nato a Torino nel 2014 nell’alveo della manifestazione Paratissima proprio con l’intento di creare una sinergia tra didattica e luogo di lavoro, attraverso la collaborazione tra giovani curatori e artisti emergenti. N.I.C.E. permette, quindi, di mettere in pratica la teoria appresa, realizzando un vero progetto espositivo durante Paratissima. A disposizione due borse lavoro retribuite per chi tra gli allievi verrà scelto come Assistant Curator alla Direzione Artistica. Scadenza: 28 febbraio 2024 https://www.paratissima.it/corso-nice/ Paratissima

Dal 1922, nel periodo estivo, il Teatro ospita stagioni di spettacolo dal vivo. Il 21 dicembre scorso, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha pubblicato un Avviso pubblico, finalizzato all’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato per la gestione del Teatro Antico dell’area archeologica di Ostia Antica per le stagioni di spettacolo dal vivo nel quadriennio 2024/2027. I soggetti interessati potranno far pervenire all’Istituto, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Parco, una proposta completa. L’incompletezza della documentazione ovvero la trasmissione oltre il termine indicato comportano automaticamente l’inesaminabilità della proposta, valutata come irricevibile. Scadenza: 21 gennaio 2024 https://spettacolo.cultura.gov.it/avviso-pubblico-finalizzato-allattivazione-di-una-forma-speciale-di-partenariato-pubblico-privato-avente-ad-oggetto-la-gestione-del-teatro-antico-di-ostia-per-le-stagioni-di-spettacolo-dal-vivo-2024/ Teatro Antico Ostia

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi (ex “laVerdi”), nata nel 2002, prosegue l’attività̀ iniziata dall’Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi nell’autunno del 1992, mettendo a disposizione della collettività esecuzioni musicali di alto livello qualitativo e programmi che spaziano dalla musica barocca a quella contemporanea, e diventando fin da subito un riferimento imprescindibile per il grande repertorio sinfonico a Milano e in tutta la Lombardia. Ora, è alla ricerca di un Direttore Generale che governi direttamente o per il tramite dei Responsabili un articolato impianto organizzativo. È richiesta comprovata esperienza manageriale maturata in contesti organizzativi complessi. L’entrata in carica è a partire dal 15 febbraio con contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 15 gennaio 2024 http://www.sinfonicadimilano.org/it/consiglio-di-amministrazione Orchestra Sinfonica Milano

Artea è una fondazione partecipata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Cuneo che valorizza e promuove il patrimonio storico, architettonico, artistico e le attività culturali del suo territorio di riferimento. Ora è alla ricerca di un Addetto Segreteria Organizzativa in ambito di Project Management, destinato a prestare la propria professionalità per l’organizzazione, il coordinamento, la progettazione, la gestione finanziaria e operativa, fino alla messa in opera delle varie mansioni, comprese le relazioni con tutti gli attori coinvolti, partner locali, nazionali e internazionali dei progetti di Fondazione Artea. È richiesta comprovata esperienza, acquisita in enti pubblici o privati, nell’ambito di riferimento e adeguate competenze tecnico-specialistiche. È prevista retribuzione mensile lorda di 2mila euro per 14 mensilità. Scadenza: 19 gennaio 2024 https://fondazioneartea.org/2023/12/20/unisciti-al-nostro-team-2/ Fotografia e Donna Saluzzo, courtesy Fondazione Artea