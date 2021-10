1. TRE STAZIONI PER ARTE-SCIENZA A PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Una triplice mostra per gli amanti delle scienze che porta i riflettori su numerose scoperte, iniziative, primati della città, spesso completamente trascurati dal grande pubblico. Ti con Zero richiama con il titolo ad un racconto di Italo Calvino pubblicato nel 1967, una notazione matematica che indica l’istante iniziale di osservazione di un fenomeno da cui scaturiscono infinite possibilità. Gli artisti, accostandosi ad esperti delle scienze e partendo da ricerche con dati e risultati comprovati, portano la singolarità del loro pensiero, scavalcando la realtà verso prospettive future, utopie e distopie: nomi come Tacita Dean, Agnes Denes, Antony Gormley, Pierre Huyghe, Ryoji Ikeda, Giuseppe Penone, Rúrí e Sissel Tolaas, sono in dialogo con una selezione di artisti di una generazione più giovane, tra cui Dora Budor, Revital Cohen, Alexandra Daisy Ginsberg, Adelita Husni-Bey, Daniel Steegman Mangrané, Richard Mosse, Rachel Rose e con alcuni famosi artisti del passato, come Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Albrecht Dürer, Nancy Holt, Gustav Metzger, Roman Opałka, Robert Smithson e Rudolf Steiner. Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro cuce un percorso in 7 sezioni in cui si dimostra come l’incertezza può essere sprone e non freno per raggiungere risultati epocali: Misurare l’incertezza; La logica del caso con gli scritti di Galileo sul gioco dei dadi ela macchina di Galton; Incertezze fondamentali con un’installazione immersiva di Dotdotdot; Caos; Simulare e prevedere; Persone e Dati; Futuri cosmici. Al piano superiore un affondo storico offre una panoramica dei tracciati avanguardisti della città: La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città. Un’enorme zanna di Mammut, un cranio di Saccopastore, telescopi usati per l’osservazione delle stelle da Angelo Secchi, i manoscritti di Galileo Galilei, tantissime discipline scientifiche che trovano a Roma pane per i propri denti: aerospazio, agronomia, antropologia, astronomia, biologia, chimica, fisica, matematica, medicina, scienze della Terra.

