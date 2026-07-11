In un territorio dove gli spazi dedicati all’arte contemporanea sono ancora una presenza rara, Mafalda – in provincia di Campobasso – prova a invertire la rotta. Sabato 11 luglio, infatti, inaugura Lavori in corso, mostra promossa dall’Archivio Cosetta Mastragostino, in collaborazione con Sala 1 – Centro Internazionale d’Arte Contemporanea di Roma. Il progetto espositivo inaugura il nuovo Centro Polivalente di Piazza della Libertà, riunendo diciannove artisti tra i più significativi del territorio (e visibile sino al 30 settembre). Curato da Cosetta Mastragostino, l’iniziativa si pone come primo passo per la futura Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Mafalda. Accanto alla mostra sarà pubblicato anche un catalogo digitale, edito da Sala 1 e disponibile gratuitamente su richiesta.

La mostra degli artisti molisani al Centro Polivalente di Mafalda in Molise

La mostra degli artisti molisani al Centro Polivalente di Mafalda in Molise

L’obiettivo di Lavori in corso è costruire nel tempo un sistema capace di mettere in dialogo collezione permanente, mostre temporanee e residenze d’artista, facendo dell’arte uno strumento di valorizzazione culturale e sviluppo territoriale. Attraverso linguaggi accessibili e una relazione diretta con il patrimonio storico e paesaggistico del Molise, il progetto intende generare nuove occasioni di confronto e attrarre un pubblico sempre più ampio, contribuendo alla crescita culturale e turistica di Mafalda.

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I primi artisti molisani della futura “Galleria Civica d’Arte contemporanea” di Mafalda

A dare forma a questo primo passo per la futura Galleria Civica d’Arte contemporanea di Mafalda sono le opere di: Mauro Angelone, Nino Barone, Paolo Borrelli, Fausto Colavecchia, Baldo Diodato, Barbara Esposito, Michelangelo Janigro, Cinzia Laurelli, Dante Gentile Lorusso, Vincenzo Mascia, Cosetta Mastragostino, Vincenzo Merola, Achille Pace, Massimo Palumbo, Michele Peri, Luciana Picchiello, Mauro Presutti, Tito e Ivana Volpe.

La mostra degli artisti molisani al Centro Polivalente di Mafalda in Molise

Parola a Cosetta Mastragostino, curatrice del progetto

“L’obiettivo era quello di far esprimere gli artisti molisani all’interno di uno spazio a loro dedicato”, spiega ad Artribune la curatrice Cosetta Mastragostino, “che non esiste neanche a Campobasso. L’idea è quella di riunire gli artisti più significativi – tra emergenti e non – per raccontare la scena artistica molisana degli ultimi quarant’anni. Il tentativo è quello di raccontare il territorio e i suoi protagonisti, ampliando di anno in anno questa ricognizione artistica. L’iniziativa è stata possibile soprattutto grazie al Sindaco di Mafalda, che ha sposato il progetto e le sue finalità, offrendoci uno spazio dove ospitare le opere”.



Valentina Muzi



Lavori in corso

Centro Polivalente – Piazza della Libertà, Mafalda (Campobasso)

Dall’11 luglio al 30 settembre

Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Ingresso libero