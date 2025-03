È online il bando di partecipazione alla Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte di Tolentino, concorso a premi dedicato all’arte umoristica che accoglie artisti da tutto il mondo e culminerà in una mostra dal 12 luglio 2025 al 6 gennaio 2026 nella città marchigiana, in provincia di Macerata. Giunta alla sua 33esima edizione, la rassegna ha ufficialmente svelato il tema: La comicità involontaria.

Il tema della 33esima edizione della Biennale dell’Umorismo

“La comicità involontaria fa parte del quotidiano di tutti noi e ci vede coinvolti come protagonisti o involontari spettatori”, ha detto il nuovo Direttore artistico Enrico Maria Davoli. “Un tema che certamente troverà il gradimento degli artisti, anche a livello internazionale in quanto veicolo di interculturalità”. La scelta del tema pone, infatti, l’accento su uno degli aspetti più imprevedibili dell’umorismo: la sua capacità di emergere spontaneamente, anche nelle situazioni più serie o inaspettate. Dalla politica al quotidiano, dagli errori alle coincidenze, la comicità involontaria è una forma di ironia che svela contraddizioni, fraintendimenti e momenti surreali.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Biennale dell’Umorismo di Tolentino

La storia della Biennale di Tolentino

Nata nel 1961 su idea del medico e sindaco di Tolentino Luigi Mari, la Biennale rappresenta un punto di riferimento internazionale per l’arte umoristica. Ogni due anni, artisti da tutto il mondo partecipano con opere che spaziano dal disegno satirico alla scultura, dalla pittura alla grafica digitale. L’evento non è solo una celebrazione dell’umorismo, ma anche un’occasione per riflettere su tematiche sociali e culturali attraverso la lente dell’ironia. Come gli altri anni, anche l’edizione 2025 sarà, così, ricca di eventi, mostre e incontri con esperti del settore.

Come partecipare al bando

Il concorso della Biennale si articola in due sezioni, una dedicata all’arte umoristica sul tema dato, l’altro alla caricatura di personaggi illustri. Possono partecipare artisti contemporanei da tutto il mondo, senza limiti di età, con un numero massimo di tre opere per ciascuna sezione, inedite, di dimensioni e tecnica libere, in qualsivoglia forma d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto, anche digitale: pittura, grafica, scultura e installazione, fotografia, video.

Biennale dell’Umorismo di Tolentino

La Giuria della 33esima edizione della Biennale di Tolentino

La giuria di quest’anno è composta da illustri personalità del mondo dell’arte e della cultura, selezionate per la loro esperienza e competenza nel campo dell’umorismo artistico: Enrico Maria Davoli, Storico dell’arte, docente di Storia dell’Arte Contemporanea e di Storia del Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna; Andrea Gualandri, artista e educatore; John McCourt, Rettore dell’Università di Macerata (2022-2028), Professore ordinario di Letteratura inglese; Matteo Nannini, Pittore, illustratore, fumettista; Ilaria Pezone, Docente di “Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo” presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Regista, Montatrice, Operatrice Video; Roberto Semprini, Designer, Architetto, Docente Universitario, Direttore Artistico; Agnese Tonelli, Curatrice, Educatrice Museale, Esperta in Museologia.

La Biennale di Tolentino: punto di riferimento per l’arte umoristica nel mondo

Con la 33ª edizione della Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte, Tolentino si conferma ancora una volta come punto di riferimento per l’arte umoristica a livello mondiale. Il tema della comicità involontaria offre un’opportunità unica per riflettere sulle sfumature dell’umorismo nella vita quotidiana. C’è tempo fino al 12 maggio per partecipare a questa importante rassegna.



Scopri di più



Claudia Giraud