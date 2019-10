Giulia Cenci, Tomaso De Luca e Renato Leotta sono i finalisti della seconda edizione del MAXXI Bvlgari Prize, erede del precedente Premio MAXXI nato con l’intento di sostenere i giovani artisti ampliando però il raggio d’azione rispetto al premio originario. Il riconoscimento infatti è rivolto non solo agli artisti di nazionalità italiana (come prevedeva il Premio MAXXI), ma anche agli artisti stranieri che abbiano prodotto negli ultimi due anni un progetto in Italia in istituzioni pubbliche o private. La prima edizione del MAXXI Bvlgari Prize, nel 2018, è stata vinta da Diego Marcon, autore della ormai celeberrima videoinstallazione Ludwig, entrata così a far parte della Collezione MAXXI. Il 7 maggio 2020 inaugurerà la mostra, a cura di Giulia Ferracci, con le opere site-specific realizzate per il premio; a ottobre 2020, la giuria decreterà il vincitore, la cui opera verrà acquisita dal museo. “Nel 2020 il museo compie 10 anni, e il MAXXI BVLGARI PRIZE sarà uno degli appuntamenti per celebrare questo importante anniversario, a sottolineare come l’impegno per sostenere i giovani talenti sia una delle missioni principali del Museo nazionale di arte contemporanea”, ha dichiarato Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI. “I lavori dei 3 finalisti Giulia Cenci, Tomaso De Luca e Renato Leotta, intensi ed evocativi, riflettono sulla società di oggi ed esplorano il futuro. Sarà un piacere averli al MAXXI, ed è un privilegio avere accanto Bvlgari, azienda che tanto ha dato alla creatività italiana e internazionale, a ulteriore riprova dell’importanza dell’alleanza strategica non effimera tra pubblico e privato per la cultura”.

MAXXI BVLGARI PRIZE 2019. LA GIURIA

La giuria del premio è composta da Hou Hanru, Direttore Artistico MAXXI; Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte; Manuel Borja- Villel, Direttore Museo Reina Sofía, Madrid; Emma Lavigne, Presidente del Palais de Tokyo, Parigi; Victoria Noorthoorn, Direttrice del Museo di Arte Moderna di Buenos Aires. I 3 artisti finalisti dell’edizione 2020 sono stati scelti dalla giuria in una rosa di nomi proposti da Cecilia Alemani, Direttrice High Line Art di New York; Laura Barreca, Direttrice Museo Civico di Castelbuono, Palermo; Lorenzo Benedetti, Curatore presso il Kunstmuseum di St.Gallen; Stefano Collicelli Cagol, Curatore alla Quadriennale di Roma; Caterina Riva, Curatrice all’Institute of Contemporary Arts di Singapore; Marianna Vecellio, Curatrice al Castello di Rivoli di Torino, Ilaria Marotta e Andrea Baccin, fondatori della piattaforma indipendente CURA, Roma. Ecco adesso nel dettaglio chi sono i finalisti del MAXXI Bvulgari Prize 2019.