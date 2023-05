La cantante è morta a 83 anni dopo una serie di problemi di salute. L’avevano resa la regina della musica i successi soul e pop come ‘The Best’ e ‘What’s Love Got to Do With It’

Muore a 83 la leggenda della musica Tina Turner. La celeberrima “regina del Rock’n’Roll”, considerata da molti la regina della musica degli ultimi cinquant’anni, era salita agli onori della cronaca con le hit soul e pop come The Best e What’s Love Got to Do With It. Poi, negli ultimi anni, sono arrivati i problemi di salute, tra cui cancro, ictus e insufficienza renale.

LA SCALATA DI TINA TURNER

Nata Anna Mae Bullock in Tennessee da una famiglia di mezzadri, Tina Turner aveva iniziato a cantare come corista per la band di suo marito Ike, The Kings of Rhythm, diventando poi famosa insieme a lui negli anni Sessanta con canzoni come Proud Mary e River Deep, Mountain High. Era stato proprio il marito, violento e controllante, a creare il suo nome da artista a sua insaputa. Dopo il divorzio cominciò a lavorare da solista, raggiungendo l’apice della propria fama negli anni Ottanta e Novanta, con successi come Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, e il tema dell’omonimo film di James Bond GoldenEye. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, durante la quale si è convertita al buddhismo, Turner ha vinto otto Grammy Awards, ha recitato in diversi film (e si è vista dedicare una pellicola nel 1993 e un documentario nel 2021), le è stata dedicata una Barbie e nel 2023 è stata inserita nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame come artista solista, dopo esservi stata annoverata con Ike nel 1991. Nel 2013 si è risposata con il dirigente musicale tedesco Erwin Bach, che aveva iniziato a frequentare circa trent’anni prima, trasferendosi in Svizzera insieme a lui e prendendo la cittadinanza elvetica.

Giulia Giaume