Riccardo Gianni : A quando risale il tuo primo incontro con Remo Bianco?

Ho incontrato Remo Bianco credo nel 1977, a Ferrara, di fronte al Palazzo dei Diamanti e noi eravamo così poveri. Avevamo solo una macchina, della polizia francese, un camioncino Citroën. Una macchina che avevamo utilizzato in Sardegna, non una macchina lussuosa. Avevamo un cane pastore, un letto e due scatole con in nostri vestiti. Io realizzavo a maglia dei golf. Eravamo appena arrivati da Orgosolo; ci avevano dato dei salumi e del pecorino e in cambio avevamo aiutato i pastori al mattino con le capre e le pecore. Era una vita molto semplice. Ma nessun compromesso. Dovevamo fare una mostra al Palazzo dei Diamanti, quindi eravamo lì, avevamo dormito in macchina: lavori per la mostra, dormi in macchina.

R. G. : Era una performance?

No, non una performance. È vita! Eravamo semplicemente poveri. All’interno sì, abbiamo fatto una performance. E allora Remo arrivò e ci parlò e siamo diventati amici. Ci portò ogni giorno a pranzo. Abbiamo mangiato delle cose buonissime e mi ricordo che non avevamo bisogno di pagare perché tutti i ristoranti lo conoscevano e, sai come si faceva allora, dava qualche sua opera per pagare il pranzo. Al tempo aveva tre studi pieni di opere in diversi posti a Milano, non ricordo dove esattamente, la mia memoria non è ottima. Mi ricordo che mi piacquero moltissimo i suoi Quadri Parlanti e le sue sculture con la temperatura corporea.

Era molto competente sulla storia dell’arte italiana e sulla filosofia e abbiamo avuto bellissime conversazioni. Era davvero un’amicizia tra dei giovani artisti e qualcuno di affermato. Gli piaceva il nostro lavoro, lo capiva. La sua generazione di artisti non pensava fosse arte a quel tempo. Gli altri, al contrario, erano molto arroganti. Ma lui capì che noi non facevamo compromessi. Questo era molto importante per noi. Credevamo in quello che stavamo facendo. Non potevamo pagare il telefono o un appartamento e questo era il modo più economico per vivere, e così era come noi vivevamo allora.

R. G. : Per quanto tempo siete rimasti in contatto?

Siamo rimasti in contatto fino a quando, negli Anni Ottanta, non siamo partiti per l’Australia. Poi non abbiamo più avuto contatti. È stato per circa quattro o cinque anni.

R. G. : Avete continuato l’amicizia scrivendovi?

Sì, avevamo anche un album in macchina dove potevano scrivere tutti quelli che accoglievamo dicendo: “Questa è la nostra macchina, puoi entrare, accomodati”. Credo di avere qualche annotazione anche di Remo Bianco. Devo guardare.

R. G. : L’ho incontrato solo poche volte. Era veramente una persona molto gentile. Tutti lo dicono.

Era molto gentile. Ciò che era veramente interessante nella sua, come dire, “vita”, era il fatto che fosse “in between”: non era propriamente Arte Povera, ma neanche espressionista, era molte cose differenti. Io penso fosse troppo in anticipo per il suo tempo.

Era molte cose diverse, quindi le persone non potevano collocarlo da nessuna parte. Tu conosci gli italiani, a loro piace ripetere sempre la stessa cosa. Ma lui sperimentava veramente e questo è il motivo per cui era un importante “personnage”. Se non sperimenti, non puoi conoscere nuovi territori. Ma se sperimenti, puoi anche sbagliare. Lui non aveva paura di sbagliare o di cambiare da un mezzo espressivo all’altro. E questo è il motivo per cui lo spirito di Remo Bianco era straordinario per me. Ecco perché mi piaceva.

R. G. : E lo hai rivisto dopo il ’77?

No, perché la nostra vita cambiò. Andammo a vivere con gli aborigeni in Australia per un anno; in seguito andammo in India. Alla fine degli Anni Settanta abbiamo attraversato un periodo molto difficile, perché la performance cessò di esistere, niente da vendere. Quindi andammo altrove; andammo nel deserto e ritornammo in Europa intorno al 1982-83, e non siamo più tornati spesso in Italia. Ma tutta la mia carriera è davvero iniziata da qui.

R. G. : L’Italia è stato il primo Paese in cui sei stata?

Prima ero stata a Trieste per comprare i jeans, ma sono tornata indietro. Fu un grande passo andare a comprare i jeans dalla ex Jugoslavia! E poi mia madre, quando avevo quattordici- quindici anni, mi portò alla Biennale di Venezia, e poi continuai ad andarci sempre. Mia madre era storica dell’arte e direttrice del Museo dell’Arte Rivoluzionaria. Ho visto Rauschenberg la prima volta che espose e poi feci su e giù (con Venezia).

Sara Miele : Come ha osservato il Direttore del comitato scientifico della Fondazione, Paolo Biscottini, è evidente la costante attitudine di Bianco a sperimentare e a forzare se stesso oltre i limiti dati: oltre i limiti della natura, della superficie, della tecnologia, nel tentativo di includere la vita nell’arte. Questo aspetto può essere messo in relazione con la sua opera. Hai notato questo aspetto?

Certo! È il motivo per cui eravamo amici. Era il personaggio più interessante che c’era in giro, molto più interessante degli altri che ripetevano sempre le stesse schifezze. Al contrario, bisogna sorprendere se stessi, altrimenti è così noioso, per te stesso. Questo è molto tipico degli artisti americani e italiani. C’è questa sorta di “firma”. E questo era esattamente il motivo per cui divenimmo amici. Eravamo di generazioni diverse, ma ci siamo veramente divertiti. Era una persona giusta.

S. M. : E conoscevi anche altre opere di Bianco, come i 3D o le Impronte…?

Sì, perché tenne una mostra a Milano che noi vedemmo. Ma a me piacquero talmente tanto i Quadri Parlanti… Sperimentava sempre, era così interessante per me stare con lui, per la sua energia. Questo non solo per un lavoro particolare, ma per l’intero approccio che aveva: non si ripeteva e non era intimorito da nuovi territori.

S. M. : Come ricordi il contesto culturale di Milano di quell’epoca?

Mi ricordo certamente Giò Marconi. Ho lavorato alla galleria Diagramma con Luciano Inga Pinn che era una persona terribile, non lo dimenticherò mai, la peggiore esperienza della mia vita. E tutte le persone dell’Arte Povera?, Mario Merz, Marisa Merz, Gino De Domicis, Vettor Pisani, Calzolari, Kounellis, Boetti, Mattiacci… Ho conosciuto tutti! Massimo Minini era una galleria molto importante all’epoca. Poi c’era Agnetti, un personaggio bizzarro, artista e collezionista allo stesso tempo, sempre vestito con stampe. Era un personaggio molto interessante e Andy Warhol venne da lui.

S. M. : Qual era la posizione di Bianco in questo contesto?

Non era nel “mainstream”. C’era una corrente principale e lui era semplicemente nel mezzo di tutto. Era conosciuto, ma non aveva la stessa posizione delle altre persone, aveva una posizione molto differente. Fu molto interessante per me divenirgli amica, perché per me era un personaggio così inusuale. Non aveva la stessa posizione e la stessa arroganza degli altri. Lui era più normale, umano. Perché all’epoca neanche noi eravamo artisti nella corrente principale; eravamo artisti giovani che iniziavano la loro carriera e lui ci è stato amico. Parlare con Merz, ad esempio, era molto difficile perché era già un gigante. Penso sia importantissimo che non ci sia “ego”, perché se c’è l’ego, secondo me, l’umanità è in dubbio. Io ho tempo per tutti, per tutti i miei studenti, come l’ho avuto adesso per tutti i ragazzi di Brera: mi ricordo di quando ero giovane e di come gli altri erano con me. Io non voglio essere come loro, mai. Io rispondo a ogni singola lettera che le persone mi scrivono. È importante l’aspetto umano di un artista. Io penso che gli artisti italiani, anche quelli con poco successo, abbiano un’arroganza che non capisco.

R. G. : Non è lo stesso negli altri Paesi?

Sì, è lo stesso dappertutto.

R. G. : Hai ancora le lettere di Remo?

Non lo so. Sono una nomade. Mi sono spostata da un posto all’altro. Ho valigie ovunque. Se le trovo, vi farò sapere…

R. G. : Dove vivi adesso?

A New York, da 12 anni, prima vivevo ad Amsterdam. Sono stata sempre con la valigia in mano. Ho avuto case ad Amsterdam, a Berlino, in Giappone, in Montenegro, a Roma. E ora, per la prima volta nella mia vita, da due anni, ho un magazzino e tutto è in un solo posto, ma è tutto impacchettato.

S. M. : Bianco si era definito un “ricercatore solitario”, cosa pensi di questa definizione?

Penso che sia una definizione molto giusta.

S. M. : Per concludere, c’è qualche aneddoto di Bianco che ci vuoi raccontare?

Lui conosceva tutto sulla buona cucina, noi avevamo sempre fame a quel tempo. Mi ricordo di questi pranzi insieme (cene, non molte) e non potrò mai dimenticare il gusto di quei porcini arrosto!

‒ Riccardo Gianni e Sara Miele