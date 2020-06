2. ART OF ITALICUS – CONTEST PER ILLUSTRATORI E ARTISTI DIGITALI SUL TEMA DELL’APERITIVO ITALIANO

Al via l’Art of ITALICUS 2020, Creative Talent dell’aperitivo italiano famoso in tutto il mondo. ITALICUS, Rosolio di Bergamotto, lancia il contest per artisti della digital art: in linea con la sua vocazione da sempre legata all’arte, al gusto e allo stile made in Italy, ITALICUS selezionerà le opere di illustratori, grafici, pittori e digital artist che avranno rappresentato al meglio la tradizione dell’aperitivo italiano attraverso animazioni, immagini in movimento, illustrazioni digitali o dipinti. Tutti saranno sollecitati a usare la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione. A questa competizione, organizzata in collaborazione con Moniker, leader nella valorizzazione dell’arte urban e contemporanea, possono partecipare artisti emergenti, professionisti e non, under 35. Di fronte alle limitazioni del periodo dovute all’emergenza Covid-19, la scelta di ITALICUS è, quindi, stata quella di organizzare una competizione tra opere d’arte originali in formato digitale per ispirare talenti, con una sfida artistica diversa dal solito, sul tema legato alla cultura dell’aperitivo tipicamente italiano.

Scadenza: 13 luglio 2020

https://rosolioitalicus.com/creative-talent/