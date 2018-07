Casino Palermo è il titolo del progetto speciale della galleria Viasaterna di Milano in occasione di Manifesta 12, che per l’occasione si trasferisce in una sede temporanea in Sicilia. L’iniziativa, partita lo scorso 4 giugno e in corso fino al 29 luglio, coniuga momenti espositivi e residenze in una dimensione di atelier permanente. Il programma prevede un calendario che vede il coinvolgimento di 8 artisti italiani e internazionali, chiamati a vivere l’esperienza della città all’interno di un contesto altamente suggestivo in cui vivere, abitare, letteralmente ri-animare gli spazi di un antico e affascinante palazzo situato nel cuore dello storico quartiere della Kalsa, in via Alloro 129.

Per un totale di 8 settimane, gli artisti Olì Bonzanigo, Alessandro Calabrese, Martina Corà, Theo Drebbel, Ramak Fazel, Teresa Giannico, Guido Guidi e Takashi Homma, e una serie di ospiti – alcuni anticipatamente programmati, altri felicemente inaspettati – saranno invitati settimanalmente ad avviare nuove idee e progetti.

In questo video possiamo scoprire il progetto di Teresa Giannico, che ha trasformato l’appartamento di Via Alloro in una scenografia per realizzare un nuovo diorama in cui fondere elementi reali ed immaginari.