La squadra rivelazione del Campionato mondiale di calcio 2018 è la Nigeria. Forse non vincerà la Coppa, ma è la prima squadra africana ad essersi qualificata. Vi partecipa senza soluzione di continuità per la sesta volta. È fatta da giocatori fisicamente esplosivi, molti dei quali di loro già giocano nella European Leagues.

Non sono cresciuti sui campi in sintetico tra osservatori e genitori fanatici. Hanno imparato a giocare agli angoli della strada. “Il calcio è un linguaggio universale in Nigeria, il tessuto connettivo che unifica la terra e guida lo spirito, le convinzioni e l’energia della nazione”: è una dichiarazione di Andrew Dosumnu, il regista di questo video. “Il calcio offre un ritmo per la vita quotidiana nelle strade, nei club, nei mercati e sul campo, dall’energia e il caos di Lagos alle savane boscose di Abeokuta”.

Il filmato sponsorizzato da Nike, che ha creato una capsule collection per la squadra, in realtà è un vero e proprio film dal titolo This is Naija: A Nigerian Football Story. Una storia che ha molto, ma molto da insegnarci. Sul calcio, sull’Africa e – per ricaduta – forse anche su quanto sta accadendo nel Canale di Sicilia.

La partita finale del primo turno, Nigeria contro Argentina, è fissata per martedì 26 giugno. Ore 20.

– Aldo Premoli