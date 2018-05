Negli spazi di Villa Contemporanea, a Monza, è in corso la mostra Down Deep. Immagini del profondo nella pittura contemporanea, una collettiva di pittura che riunisce le opere di Lorenzo Aceto, Silvia Argiolas, Luca De Angelis, Liana Ghukasyan, Bruno Marrapodi e Claudia Matta. Nella pittura di questi sei artisti, come scrive Andrea Lacarpia nel testo critico: “emerge una ricerca pittorica con una forte componente iconica ed emotiva, sempre aperta alla sperimentazione. Il legame della pittura con il corpo si traduce in figura, gesto e colore. Le opere in mostra riflettono la contemporaneità con grande libertà espressiva ed insieme rappresentano la necessità di reagire alla frammentazione dell’io, propria di un’epoca che ci chiede di essere talmente flessibili da portarci a perdere l’identità. La soggettività emerge nel gesto pittorico e nello stile, ma anche nel racconto di sé e del proprio modo di vedere il mondo.”

In questo video, girato da Giacomo Nicolella Maschietti per Artribune Television, Monica Villa, direttrice della galleria, ci racconta la mostra e le diverse poetiche degli artisti invitati.