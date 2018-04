Osservatorio Salone. È tempo di riedizioni

2. OLIVARI PER GIO PONTI

Quando la tecnica incontra la maestria artigiana. Olivari – azienda che da oltre cent’anni realizza in Italia oggetti in ottone – si accinge a completare il restauro dei venti corpi illuminanti pensati nel 1963 da Gio Ponti per la Chiesa di San Francesco al Fopponino. Un progetto di riqualificazione, in accordo con la Soprintendenza beni culturali della Diocesi di Milano e con la direzione artistica di Marco Strina, nato con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso sinergie tra pubblico e privato come forma di nuovo mecenatismo, per recuperare il grande patrimonio artistico italiano. Obiettivo di questo intervento è ripristinare le componenti metalliche nel loro aspetto estetico originario. Durante il Salone del Mobile verranno organizzate delle visite guidate.

Via Paolo Giovio 41

www.olivari.it