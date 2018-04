5. ULI SIGG

Svizzero di origine, è tra i più importanti collezionisti di arte cinese al mondo. Milano ha ospitato il 13 aprile una sua conferenza, con Maurizio Bortolotti, al Museo della Scienza e della Tecnica, organizzata da Gluck50. Artribune lo ha intercettato e intervistato lungamente: la nostra conversazione sarà online nei prossimi giorni. Nel frattempo gli abbiamo chiesto un parere su miart: “sono stato qui per la prima edizione del miart. Beh, è impressionante come siano cambiate le cose e come sia stato ridefinito il progetto in termini di proposta, di gallerie partecipanti e dei collezionisti presenti. Inoltre ci sono molti stand ben curati.Il focus non è su opere di grandi dimensioni, legate a grandi budget, ma questo non significa che non ci sia un’ottima proposta e credo che dipenda anche dal pubblico che si ha. Penso che il team stia facendo un gran lavoro”.