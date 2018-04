1. ART BRUSSELS

Non potevamo non iniziare dalla fiera che quest’anno celebra i cinquant’anni dalla sua nascita con un’edizione che si presenta come una sorta di ritorno alle origini con una presenza massiccia di gallerie belghe come non accadeva da anni. Nel complesso saranno 147 le gallerie, provenienti da 32 Paesi e divise in quattro sezioni: Prime, Discovery, Rediscovery e Solo. La sezione Prime è la parte centrale della fiera ed accoglie il numero maggiore di gallerie, circa 110, divise tra moderne e contemporanee. Discovery, invece, è dedicata alle gallerie che sostengono giovani artisti al loro debutto internazionale. Esattamente all’opposto si colloca la sezione Rediscovery, che guarderà a quegli artisti che hanno ottenuto minore visibilità durante la loro carriera, soffermandosi sull’arco temporale che va dal 1917 al 1987. Infine, Solo che come dice la parola stessa, accoglie gallerie che portano in fiera un solo artista. Buona la presenza italiana. Al Tour & Taxis Exhibition and Trade Centre di Bruxelles ci saranno: Enrico Astuni da Bologna, Thomas Brambilla da Bergamo, Continua da San Gimignano, Mazzoli da Berlino, Repetto da Londra, Ronchini – Londra, Eduardo Secci da Firenze, Tucci Russo da Torre Pellice, Z2O Sara Zanin da Roma.

Art Brussels / 20 – 22 aprile 2018

Tour & Taxis Exhibition and Trade Centre

Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles

http://www.artbrussels.com/