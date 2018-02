Sammezzano è l’unico sito italiano tra i 12 candidati ammessi al programma europeo 7 Most Endangered che raccoglie i sette luoghi storici e culturali in Europa più bisognosi di tutela. La lista finale sarà annunciata a marzo

Lanciato per la prima volta nel gennaio 2013 da Europa Nostra – la principale organizzazione in Europa per la tutela del patrimonio culturale – con l’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti, il programma 7 Most Endangered stila ogni anno una lista dei sette siti storici e culturali in Europa che negli anni hanno subito danni senza essere debitamente conservati. Ispirato a un progetto simile di successo coordinato dal US National Trust for Historic Preservation, non è un programma di finanziamento: scopo del 7 Most Endangered è quello di svolgere un ruolo di catalizzatore e promuovere il “potere dell’esempio”. Le dodici candidature per l’edizione 2018 sono state proposte da organizzazioni o da enti pubblici di tutta Europa che fanno parte del vasto network di Europa Nostra, selezionate da una giuria di esperti in diversi settori. Questi i luoghi storici a rischio dislocati in dieci Paesi europei: il centro storico di Gjirokastra, Albania; le chiese post-bizantine a Voskopoja e Vithkuqi, Albania; il centro storico di Vienna, Austria; la fabbrica della lavorazione del carbone di Beringen, Belgio; il Monumento di Buzludzha, Bulgaria; il sistema di funivie di Chiatura, Georgia; il complesso monastico di David Gareji, Georgia; il Castello di Sammezzano in Toscana, Italia (nominato dal Touring Club Italiano); il Casinò di Constanta, Romania; i siti preistorici di arte rupestre nella provincia di Cadice, Spagna; l’orfanotrofio greco di Prinkipo, Isole dei Principi, Turchia; e la fabbrica di ghiaccio di Grimsby, Regno Unito. Alcuni di questi siti sono in pericolo a causa della negligenza o di uno sviluppo inadeguato, altri per mancanza di risorse o competenze. La lista finale dei sette siti storici europei più in pericolo sarà resa pubblica il 15 marzo.

– Claudia Giraud

http://7mostendangered.eu