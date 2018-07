Di lui ricordiamo il Papa, Street Pope, che giocava a tris con il simbolo della pace, realizzato nel 2016, oppure il Super Pope rappresentato come Superman. La sua pagina Facebook è un continuo di immagini di opere che si susseguono con una didascalia comune: “Rome – Censored and destroyed”. Immagini che fanno riflettere e che periodicamente vengono cancellate dai muri della città eterna per (s)fortuna dell’artista che ha ricavato però, non poca, popolarità. Luca Bergamo, Assessore alla Cultura di Roma l’ha poi accolto in Campidoglio rammaricandosi per la distruzione dei suoi lavori a Roma e decidendo di esporne una riproduzione nella sede della giunta. Lui è Mauro Pallotta, in arte Maupal.

Conclusa la parentesi Capitolina ora vediamo lo street artist a Barolo, in Piemonte, con un ciclo di lavori realizzati presso la sede storica della cantina Terre da Vino | Vite Colte che rappresenta le diverse fasi della produzione del vino: dalle viti, alla vendemmia fino all’imbottigliamento. Il titolo scelto, non a caso, è Le stagioni del vino e il percorso si sviluppa sia all’esterno della struttura, frutto degli scatti fotografici di Langa Pierluigi Vaccaneo, che all’interno in un totale di sedici tavole, otto delle quali realizzate da Maupal. L’artista romano guida il visitatore attraverso la Sala dei Nebbioli (anche detta della tradizione), la cantina tecnologica con le vasche di stoccaggio, la Sala delle Barbere e la Sala Imbottigliamento. I suoi lavori sono accompagnati da una piccola didascalia che racconta gli aspetti salienti del processo produttivo. Ecco alcune immagini dell’intervento.

– Valentina Poli

Barolo // mostra permanente

Le stagioni del vino

Terre da Vino | Vite Colte

Via Bergesia 6

http://www.vitecolte.it

Dalle 10 alle 18 con prenotazione [email protected] o tel. 0173 564611