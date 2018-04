“L’arte non ha il compito di cambiare il mondo, ma può cambiare il modo in cui lo vediamo”. Inizia così l’intervista che il sito Great Big Story ha fatto a JR (1983), street artist francese famoso per le sue gigantesche installazioni fotografiche. In questo video, l’artista e i suoi collaboratori raccontano le origini e lo sviluppo dell’opera più famosa di JR, Inside Out.

Iniziato nel 2011, il progetto nasce come estensione globale e partecipativa della pratica più riconoscibile dell’artista: stampare fotografie di grandissimo formato e attaccarle in luoghi pubblici, sui palazzi, sulle case, sulle navi, sui treni. Usando il sito web oppure uno dei camioncini che funzionano da cabine fotografiche in giro per il mondo, chiunque può prendere parte all’iniziativa, e raccontare le proprie storie, mettendoci, letteralmente “la faccia”. Finora hanno partecipato ad Inside Out oltre 260mila persone da 129 paesi diversi.