Sulla scia del successo parigino con più di 300 mila visitatori, Eugéne Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Parigi, 1863) attraversa l’oceano e arriva nella Grande Mela per festeggiare 220 anni dalla propria nascita.

Era da tempo che non si vedevano così tante persone in fila per entrare al Louvre che ha addirittura dovuto prendere la decisione di tenere le porte aperte oltre i normali orari per permettere a tutti di perdersi tra le sale del magnifico Museo e tra i centottanta capolavori del grande Maestro francese.

Il progetto realizzato con la collaborazione congiunta del Louvre con Sébastien Allard, Direttore del dipartimento di Pittura, e Côme Fabre e del Metropolitan Museum of Art con Asher Miller, Associate Curator, si sposta nella grande Istituzione americana per incantare anche il pubblico d’oltreoceano.

“Delacroix è stata una delle figure chiave della pittura europea”, racconta Max Hollein, Direttore del Metropolitan Museum of Art, “e ha influenzato l’arte contemporanea. Questa mostra, in definitiva, ha l’opportunità di raccontare il suo genio e di descriverne la portata creativa ed innovativa”.

Il percorso si svilupperà seguendo un preciso ordine cronologico scandito da centocinquanta tra dipinti, disegni, stampe e manoscritti molti dei quali non sono mai stati esposti negli Stati Uniti e sono provenienti dai più importanti musei del mondo.

Tra i tanti capolavori saranno esposti: La Grecia sulle rovine di Missolongi (1826), The Battle of Nancy (1831), Donne di Algeri nei loro appartamenti (1834), Medea (1838) e The Lion Hunt (1855). Le immagini.

– Valentina Poli

New York // fino al 6 gennaio 2019

Delacroix

Metropolitan Museum of Art

1000 5th Ave, New York, NY 10028, Stati Uniti

https://www.metmuseum.org