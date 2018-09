“L’originalità dell’opera di Kupka non risiede solo nel rifiuto della rappresentazione tradizionale. È radicato nel simbolismo viennese arricchito dal retaggio spirituale e filosofico dell’Europa centrale. Kupka lo ha arricchito con il suo interesse per le ultime scoperte scientifiche e lo studio dell’universo, oltre alle sue osservazioni sulle leggi della natura e del mondo organico”. Con queste parole la curatrice Anna Pravdová racconta la mostra in corso alla Waldstein Riding School della National Gallery di Praga dedicata a František Kupka (Opočno, 1871 – Puteaux, 1957), tra i pionieri e principali protagonisti dell’Astrattismo e dell’Orfismo. L’esposizione indaga il percorso artistico di Kupka, dagli anni giovanili alla maturità, focalizzando l’attenzione sui dipinti simbolisti, i primi ritratti espressionisti, la ricerca verso l’arte astratta, i geometrismi, la formulazione di un peculiare vocabolario di forme e colori. Le opere su carta invece mostrano l’attività di Kupka come disegnatore satirico e illustratore, oltre a rivelare un artista interessato alla filosofia, all’arte greca e romana, alla religione e alla scienza. Ecco una carrellata delle opere in mostra, tra cui Large Nude del 1910 e Music del 1936…

– Desirée Maida

Praga // fino al 20 gennaio 2019

František Kupka 1871–1957

National Gallery Prague

Waldstein Riding School

www.ngprague.cz