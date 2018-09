Dopo le installazioni a presentate a Parigi presso Le Bon Marché Rive Gauche e in California in occasione del Coachella Music and Arts Festival, Edoardo Tresoldi (Cambiago, 1987) si appresta a portare le sue architetture metalliche a Singapore, in occasione della prossima tappa del Gran Premio di Formula 1. Cube Temple. An ethereal creation of wire mesh in Singapore è il titolo dell’installazione che dal 13 al 16 settembre sarà presentata presso la sede di Cargo 39. Il lavoro di Tresoldi – promosso da DZ Engineering e dalla Fondazione Dino Zoli – si presenta come uno spazio dinamico e iridescente, in cui la luce favorisce un’interpretazione dell’opera soggetta a diversi stati d’animo. La struttura metallica dell’installazione – aspetto tipico della pratica artistica di Tresoldi – abbraccia il contesto e accoglie la presenza umana dando vita a un’inedita realtà esperienziale. Una dimensione eterea in costante dialogo con il paesaggio, inteso come contaminazione di linguaggi culturali, sociali e identitari, le cui dinamiche diventano parti costituenti dell’opera. Dopo l’esperienza di Singapore, nel mese di ottobre l’artista sarà ospite della Fondazione Dino Zoli di Forlì con la mostra di bozzetti, riproduzioni fotografiche e video intitolata La Basilica di Siponto di Edoardo Tresoldi. Un racconto tra Rovine, Paesaggio e Luce, restituzione al pubblico del progetto voluto dal Ministero dei Beni Culturali per il Parco Archeologico Le Basiliche di Siponto (Foggia, 2016). Ecco le primissime immagini in anteprima dell’installazione di Singapore…

– Desirée Maida

Singapore // dal 13 al 16 settembre 2018

Edoardo Tresoldi – Cube Temple. An ethereal creation of wire mesh in Singapore

Cargo 39

39 Keppel Road #03-03, Tanjong Pagar Distripark