3. LA TERZA VOLTA DELLA VITTORIO RAPPA PROJECT ROOM

Tre artiste che analizzano il loro mondo con linguaggi diversi, per certi versi poco assonanti ma in un dialogo che stimola il confronto tra le differenti modalità espressive. È Mistica, terza mostra del programma della Vittorio Rappa Project Room, il salone espositivo temporaneo del gallerista milanese Vittorio Rappa, che ha scelto Palermo come città ideale per coniugare momenti espositivi e ricerca artistica con particolare attenzione agli artisti emergenti e mid-career. La VR Project Room dall’apertura nello scorso mese di maggio è diventata in pochi mesi un punto di riferimento nella mappatura degli spazi dedicati all’arte in città, non soltanto come semplice spazio espositivo ma anche come bottega d’arte e luogo di incontro di nuovi linguaggi contemporanei. Nei locali riportati alla vita dello storico Palazzo Raffadali nel centro storico di Palermo, dieci artisti italiani e internazionali si sono alternati e si alterneranno fino al prossimo novembre per esporre, in dialogo, le loro opere. Dopo le prime bi-personali Burrasca e Carbonio senza tempo e TWO/2, la VR Project room propone la mostra tri-personale Mistica, in cui le tre giovani artiste Grazia Inserillo, Matilde Solbiati e Roberta Mazzola si confrontano in un delicato e misterioso scambio quasi narrativo, intrecciano storie, fili, bronzi, sapone e molto altro.

Fino al 27 settembre 2018

Mistica

Vittorio Rappa Project Room

Spazio Speciale

Via Giuseppe Mario Puglia 2