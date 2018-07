1. NEL SEGNO DI ERNESTO BASILE

Gabriella Ciancimino, In Liberty We Trust, Manifesta Palermo 2018

In Liberty We Trust è il titolo della mostra di Gabriella Ciancimino (Palermo, 1978), un progetto ideato per le sale di Palazzo Ziino e realizzato mediante installazioni di dimensioni ambientali e imponenti wall drawing che si dispiegano tra le pareti, sui pavimenti, sulle finestre, immergendo lo spettatore in un anarchico paesaggio di piante endemiche. L’esposizione, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Palermo e cura di Daniela Bigi e Gianna Di Piazza, coniuga pensiero politico e ricerca botanica, concentrandosi sul valore simbolico attribuito alle piante endemiche, che migrano e che resistono adattandosi a vivere in situazioni climatiche differenti e secondo gli assetti più disparati. A ispirare il discorso visivo di Ciancimino è, in questa occasione, la figura dell’architetto Ernesto Basile, che disegnò i tendaggi originari di Palazzo Ziino quando a fine Ottocento l’omonima famiglia ne intraprese l’edificazione. Di sala in sala, lo spettatore si trova immerso in un grande paesaggio concepito come un puzzle in cui piante, slogan politici, iconografie del buon governo, pattern decorativi di materiali ruvidi intrecciano e indagano temporalità e geografie differenti, esprimendo il desiderio di abbandonarsi dentro una fitta giungla ove tornare a esperire un sentire elementare.

Fino al 24 agosto 2018

Gabriella Ciancimino – In Liberty We Trust

Palazzo Ziino

Via Dante 53

www.accademiadipalermo.it