1. IMMERGERSI NEL CONTEMPORANEO AL MAXXI

In occasione della Notte dei musei, al MAXXI sarà possibile visitare non solo la collezione permanente THE PLACE TO BE al piano terreno, ma anche le mostre temporanee che si trovano nelle gallerie nei piani superiori: Home Beirut. Sounding The Neighbors presenta lavori di 36 artisti, architetti, registi, musicisti, ballerini, ricercatori e attivisti che cercano di raccontare e far riflettere sulle condizioni della capitale del Libano tra guerre, povertà ed opposizioni politiche; Blackout. Allora & Calzadilla trasporta lo spettatore nella storia di Portorico: dal dominio americano alla grave crisi economica, passando per quella energetica; Gli architetti di Zevi. Storia e controstoria dell’architettura italiana 1944-2000, una mostra dedicata al grande storico, docente, critico, politico e progettista e a quell’architettura italiana moderna e contemporanea che ha sostenuto e promosso con il suo lavoro; e infine Tel Aviv The White City e Miltos Manetas. Internet Paintings. Il museo resterà aperto dalle ore 20 all’una (ultimo ingresso a mezzanotte).

Maxxi

Via Guido Reni 4/a, 00196 Roma

www.maxxi.art