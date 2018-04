5. L’ARTE SUGLI ARGINI DEL FIUME TUSA

Un lutto portò alla sua realizzazione. Poi il processo e la condanna. Questa è la storia di Antonio Presti che scosso dalla morte del padre decise di far realizzare una grande installazione in suo onore. Ma non a casa. In città. Il suo desiderio era quello di donare un pezzo d’arte alla popolazione. Da lì la vicenda ormai nota a tutti. Ora viene definito un “museo a cielo aperto” la Fiumara d’arte riconosciuto e considerata una delle maggiori attrazioni della Sicilia e di Messina, ubicata sugli argini del Fiume Tusa. Lì si possono trovare Mauro Staccioli, Tano Festa o Italo Lanfredini ad esempio.

