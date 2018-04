É il Festival più cool del mondo. Migliaia di persone ogni anno arrivano in California, dove si svolge, da ogni parte del globo. L’attenzione al look è d’obbligo: stravagante, street e molto fashion. Quest’anno all’appello, oltre la lista delle solite star internazionali, c’è un italiano. Lombardo con una passione per le architetture classiche e da poco inserito anche nella lista di Forbes dei 30 artisti più influenti d’Europa. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Edoardo Tresoldi (Cambiago, 1987) protagonista con un’installazione al Coachella.

NON SOLO MUSICA

Non solo buona musica, a quanto pare, ma anche grandi installazioni e opere d’arte per il festival indie che si tiene nell’Empire Polo Fields di Indio in California. Edoardo Tresoldi dopo il successo milanese presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia con Sacral (2016) – che abbiamo inserito nella nostra lista dei must see durante miart – attraversa l’Oceano e arriva al Coachella con Etherea. Si tratta di una grande opera ripetuta per tre volte in scala diversa di 10, 16 e 21 m; chiari sono i riferimenti al passato, alle architetture classiche e ai suoi maestri, come l’immortale Borromini. Strutture, trasparenti, quasi eteree si erigono con delicatezza e rispetto fino al cielo come le grandi chiese del passato. Silenziosamente è possibile entrare e passeggiare nella grande installazione composta da tre spazi, uno che sussegue e precede l’altro, tutti identici ma di diverse proporzioni. Alzare gli occhi è un obbligo per ammirarne la trasparenza.

PAROLA D’ORDINE: ARTE

L’arte è la vera protagonista del Coachella 2018. Creatività, innovazione e sostenibilità sono alcuni dei temi caldi del festival californiano che da anni cerca di sensibilizzare i partecipanti su questioni come la raccolta differenziata. Per fare questo è stato chiamato l’artista TRASHed Art of Recycling che ha decorato dei contenitori per il riciclo. L’iniziativa ha poi riscosso molti consensi ed è arrivata fino all’Europa, ai maggiori eventi internazionali e addirittura nelle gallerie d’arte. Nell’immensa location dell’Empire Polo Fields sono in mostra grandi installazioni commissionate e realizzate site-specific. Oltre ad Etherea di Tresoldi ecco Lodestar di Randy Polumbo, Spectra di NEWSUBSTANCE, Supernova di Roberto Behare Rosario Marquardt, Palm-3 Word Station di Simón Vega, Display this Oasis di Katie Stoute Metta&Ditto di Adam Ferriss.

– Valentina Poli

https://www.coachella.com/