Artissima, Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, compie 25 anni e annuncia le prime novità della prossima edizione che si terrà all’Oval di Torino da giovedì 1 novembre (preview) a domenica 4 novembre 2018, per la seconda volta sotto la guida di Ilaria Bonacossa. Innanzitutto ci sarà una nuova sezione fuori fiera in collaborazione con OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino: Sound presenterà 15 progetti monografici dedicati al suono selezionati da un team internazionale di curatori: Yann Chateigné Tytelman, curatore e critico d’arte, Berlino e professore associato di storia e teoria dell’arte, HEAD, Ginevra e Nicola Ricciardi, direttore artistico, OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino.

COMITATI E PROGETTI

Rinnovato il team di curatori internazionali: per esempio la sezione New Entries, riservata alle gallerie emergenti, per la prima volta conterà sulla consulenza di Lucrezia Calabrò Visconti, curatrice indipendente e della International Biennale for Young Art 2018 di Mosca, mentre Alessandro Pasotti, cofondatore della galleria P420 (Bologna) diventa il nuovo membro del comitato di selezione di Main Section, Dialogue, New Entries e Art Editions & Multiples. Ritorna la fortunata sezione Disegni e Back to the Future sarà dedicata, quest’anno alla riscoperta dei pionieri delle avanguardie, per l’edizione 2018 approfondirà il quindicennio antecedente alla nascita della fiera, dal 1980 al 1994. Infine, l’immagine visiva è stata completamente ripensata dallo studio grafico torinese FIONDA diretto da Roberto Maria Clemente. Reinterpretando il repertorio iconografico degli ultimi 25 anni della fiera, la grafica punta su un’immagine fotografica incentrata sul tema della “Hall of Fame” che si svelerà lentamente sino a novembre, trasformando la ricorrenza dell’anniversario in un gioco leggero. Abbiamo parlato del passato e del futuro di Artissima con la direttrice Ilaria Bonacossa…

Un bilancio del primo anno di fiera: le cose andate bene e quelle da migliorare…Sono soddisfatta della scorsa edizione, anche se era la prima per me e dovevo imparare molte cose perché era la prima volta che facevo questo lavoro. Direi che la sezione Disegni è stata un grande successo, sia di vendite che di partecipazione e di qualità e anche l’idea di dare un tema a Back to the Future ha funzionato. Poi, abbiamo rinnovato il contratto con la Fiera (il contratto triennale, dal 2018 al 2020, tra Gl Events e la Fondazione Torino Musei proprietaria del marchio Artissima per l’affitto dell’Oval N.d.R.) e questo ci ha permesso di prendere in mano direttamente alcuni servizi senza passare da loro. Alcuni li avevamo già, come la gestione della Lounge, dell’accoglienza, del guardaroba, altri no come gli allestimenti che adesso saranno a carico nostro. Devo dire che siamo contenti perché questo contratto ci permette di avere il diretto controllo di questi servizi perché vogliamo che si possano migliorare.

La fiera si svolgerà di nuovo all’Oval: è un bene o un male?

Dopo il Grand Palais, l’Oval è la più bella sede fieristica di arte contemporanea che abbia visto. È nato come palazzetto sportivo per ospitare le gare olimpiche di short track e pattinaggio, ma in realtà è una perfetta sede fieristica per la sua luce naturale e l’ariosità della struttura. C’è stato un momento in cui speravamo di andare a Torino Esposizioni, sia perché è una sede storica di Artissima dove si sono svolte tutte le edizioni fino al 2002, sia perché si tratta di un affascinante edificio architettonico di Luigi Nervi in centro. Ma saremmo andati incontro a tante complicazioni logistiche.

Nella prossima edizione prevedi di aumentare o diminuire il numero delle gallerie?

Sto facendo il possibile per diminuirle. Credo che le fiere più piccole funzionino meglio e facciano contenti i galleristi, i collezionisti, gli espositori. È ovvio che è più facile comunicare la crescita come un valore positivo. Ma, alla fine, ha senso fare una fiera con 300 gallerie? Negli ultimi anni ne abbiamo lasciate a casa 130/150 non perché non fossero di qualità, ma per adeguarci al nuovo modello fieristico che alla lunga dovrebbe rimpicciolirsi per diventare una fiera boutique. L’anno scorso erano 206 gallerie, quest’anno ci piacerebbe arrivare a 180.

Le novità: perchè dedicare una sezione al suono presso le OGR in questo preciso momento storico?

Un po’ perché ho la fascinazione per questo tipo di opere e un po’ perché è la sfida di dire che per i 25 anni della fiera si arriva a vendere il suono, una delle cose più immateriali e difficili da commercializzare. Questa non è una mostra, ma una sezione della fiera dove le gallerie presenteranno dei lavori sonori. È come se in qualche modo in questo momento storico, dove in certe parti del mondo sembra che l’arte sia solo mercato e le opere siano solo dei bot, l’installazione sonora rappresenti una specie di resistenza allo status quo. Non è che la puoi comprare solo sulla base della fama dell’artista, ma richiede una partecipazione e un’attenzione: quello che noi cerchiamo e vogliamo dare alle opere d’arte. Per cui, questa sezione vuole fare un po’ il punto su questo particolare modo di lavorare degli artisti.

Sinergie con le istituzioni: sono previste grandi mostre in città sotto l’egida di Artissima?

Sicuramente ci saranno molte sinergie con le istituzioni culturali e artistiche attive sul territorio e a Torino, ma non faremo una grande mostra in città. Credo che siano cambiati anche i tempi, le economie del sistema cultura e credo anche che non sia nemmeno giusto che io vada a cercare sponsor per fare una mostra in città, quando Torino ha delle istituzioni che fanno un lavoro importante. Per cui il nostro lavoro consiste nello stringere partnership con le istituzioni. L’anno prossimo durante Artissima ci saranno le mostre di giovani talenti come Petrit Halilaj, vincitore del Premio Fondazione Ettore Fico ad Artissima nel 2013 (alla Fondazione Merz) e di artisti che indagano i limiti tra reale e virtuale attraverso le loro video installazioni multimediali o attraverso il suono come Hito Steyerl e Cally Spooner, vincitrice del Premio illy Present Future ad Artissima nel 2017 (al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea) o Rachel Rose, vincitrice del premio nel 2014 (alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo). Ci saranno progetti di tale qualità che non c’è bisogno che Artissima faccia un’altra mostra, noi ci concentriamo sulla fiera.

Ci sarà, invece, una mostra dentro la fiera per l’edizione del 25ennale che ha per fil rouge il tempo?

Ci sarà una sorpresa, però non possiamo ancora rivelarla perché stiamo lavorando alla definizione dei dettagli. Però, posso dire che festeggeremo questo anniversario con due progetti, non necessariamente guardando indietro, ma usando il compleanno per guardare avanti, verso il futuro.

-Claudia Giraud

www.artissima.it