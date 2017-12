Nella galleria Vistamare, ospite della mostra di Joseph Kosuth (Toledo, USA, 1945) intitolata Maxima Proposito (Ovidio), le uniche luci provengono dalle brevi frasi che l’artista prende in prestito da Le Metamorfosi di Ovidio, nato a Sulmona esattamente due millenni fa. Ogni stanza è tinta di un solo colore in cui le scritte rosso rubino, blu cobalto, giallo e viola fluttuano sulle pareti in lingua originale; sotto il testo latino, la traduzione inglese (e non letterale) degli aforismi. Le stanze monocrome sono dei bagni di colore cui la mente tarda ad abituarsi a causa del saturo scarto cromatico e, acquisendo questa temporalità, esplora con meraviglia i molteplici significati di ciascuna frase. Lo scarto fra il testo latino e quello inglese in alcune stringhe appare evidente e il successivo lavoro mentale di traduzione in italiano del singolo visitatore apporta un ulteriore livello di scarto concettuale. Questo il meccanismo tautologico intrinseco all’arte concettuale, che, nella sua apparente immediatezza, crea uno scarto del significato, facendo così trapelare le sottigliezze fenomeniche di ogni significante. Quell’arte concettuale che, secondo la visione di Kosuth, rende superfluo l’intermediario (il critico, il curatore), affidando la “traduzione” a ogni singolo fruitore.

PAROLA A D’ANNUNZIO

È tratto da Il fuoco di Gabriele D’Annunzio il testo serigrafato che scorre senza soluzione di continuità sul bordo superiore delle pareti grigie dell’auditorium di Villa Serena, dove trova dimora Un’osservazione grammaticale #10, Pescara, opera permanente di Kosuth. Tagli di luce sul soffitto illuminano le stanze e richiamano la punteggiatura al neon realizzata dall’artista: questa volta a brillare sono solo le pause del testo citato, attraverso le virgole, i punti e gli apostrofi.

All’inaugurazione sono presenti l’artista e Andrea Viliani, che dialogano sul rapporto fra opera, testo e contesto e sull’importanza dell’architettura come arte psicologica, “mental environment” capace di veicolare esteticamente al meglio il concetto. Ed è in questo senso che Kosuth trasforma le stanze di Vistamare rendendole spazi capaci di accogliere le tracce del pubblico che “abita” le frasi di Ovidio: all’artista rimane il compito dell’antropologo che lascia allo spettatore la facoltà di interpretare/tradurre/tradire il testo o l’opera.

ARTE E TERAPIA

A introdurre e concludere il dialogo fra Kosuth e Viliani è il dottor Sorbi che parla dell’effetto della fruizione artistica all’interno dei luoghi destinati alla cura. Villa Serena si pone in Abruzzo come un unicum che affida all’estetica del luogo pari importanza delle cure della medicina tradizionale destinate ai pazienti. Seguendo i passi delle illuminate università e cliniche americane, Villa Serena si è impegnata a realizzare un percorso alternativo di cura attraverso l’arte: risalgono al 2016 la cappella e l’obitorio realizzati da Ettore Spalletti. Altre opere sono presenti all’interno della clinica, alla portata di tutti i pazienti. Nell’intervento del neuropsichiatra si sottolinea l’importanza delle sale d’attesa ‒ anche qui, la pausa ‒ come luoghi deputati per agire sul paziente che risponde alla fruizione con un minor consumo di antidolorifici.

‒ Martina Lolli