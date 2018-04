4. ROXY IN THE BOX ‒ ARTISTA

Da quel che so, il movimento #MeToo nasce circa dieci anni fa, fondato per difendere tutte quelle donne di colore già sottopagate per lavori tipo cleaner, badanti, baby-sitter ecc., ma che durante le ore di servizio dovevano anche subire pesanti molestie. Molti di noi non conoscevano questa organizzazione che nasce in America, ma poi con la vicenda Weinstein l’hashtag è stato utilizzato per dare coraggio e voce a chi ha subito. Ne è uscito fuori un coro a livello mondiale e in tante non hanno avuto più paura di confessare la propria esperienza dolorosa. Io sto, ovviamente, con queste donne. Quando ti trovi a cantare in un coro hai meno paura a tirar fuori la voce, e non importa se non l’hai fatto prima, l’importante è raccontare e ne sta uscendo fuori davvero una fotografia dell’orrore.

Cosa ne penso? Penso che le donne finalmente oggi abbiano meno paura e che si sentano meno sole. E forse da oggi in poi le denunce, i racconti, le confessioni possono avvenire in tempo reale. Anche perché vent’anni fa se solo dicevi che tenevi le corna venivi messa da parte perché vista come un rifiuto, pensa se denunciavi che eri stata abusata sessualmente!