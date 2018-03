3. LA SCUOLA DI PALERMO A PALAZZO RISO

Al Museo Riso il prossimo 22 marzo si apre una mostra che racchiude gli artisti della cosiddetta “Scuola di Palermo”: Alessandro Bazan, Francesco De Grandi, Fulvio Di Piazza e Andrea Di Marco (scomparso sei anni fa). Un’operazione inedita, questa condotta per Riso dal curatore Sergio Troisi, con la collaborazione di Alessandro Pinto, e che per la prima volta mette a fuoco e rilegge in chiave critica questa stagione felice dell’arte contemporanea in Sicilia che ha visto il ritorno alla pittura come linguaggio d’elezione di una generazione di artisti. “Nata in un momento in cui la pittura declinava in favore di un diverso orizzonte di proposte concettuali e di nuovi media, la Scuola di Palermo”, spiega Troisi, “ha individuato il punto di convergenza e irradiazione dei quattro percorsi nell’idea stessa della pittura, della sua materia e della sua stratificata memoria, come luogo di esplorazione del sentimento contemporanee”. L’allestimento prevede un continuo gioco di dialoghi, confronti e contrappunti in cui la figurazione di un universo futuribile e metamorfico di Di Piazza, le periferie e i sospesi e melanconici frame quotidiani di Di Marco, gli allarmati, inquieti e fantastici scenari urbani e paesaggistici di De Grandi e la divagante affabulazione figurale imbastita da Bazan compongono un mosaico aperto il cui centro è la geografia immaginativa del nostro tempo.

Museo Riso // dal 22 marzo al 25 aprile 2018

La scuola di Palermo