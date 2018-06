8. SUONI IMPERCETTIBILI NEL RIFUGIO ANTIAEREO

Per il californiano Steve Roden il rifugio antiaereo di Piazza Primo Maggio è il luogo ideale per ascoltare suoni quasi impercettibili emanati da un sintetizzatore modulare e riverberati dai muri di quello spazio a tunnel con The walls with sand in a single neutral color. Gli allestimenti sonori sono accompagnati anche da piccoli interventi luminosi che gli organizzatori utilizzano come elemento caratterizzante della rassegna.

Steve Roden – The walls with sand in a single neutral color

Rifugio antiaereo di Piazza I Maggio

Orari di apertura

Fino al 24 giugno

da giovedì a domenica ore 15 – 19