I festival estivi, che siano di musica o di arti performative e visive, sono anche un’ottima occasione per scoprire i territori più belli della penisola italiana o i luoghi poco battuti dai classici circuiti culturali. A partire dal FRAC Festival in Calabria che, da questa edizione, abbandona la sede abituale del Castello Normanno di Vibo Valentia per spostarsi in un luogo altrettanto suggestivo come il Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, vero e proprio tesoro artistico-culturale della costa ionica calabrese, per arrivare ai festival ospitati nelle cave. Un fenomeno in crescita costante come dimostra in Piemonte lo storico Tones On The Stones giunto alla XII edizione, e in Puglia, il Cinzella Festival. Ecco 5 appuntamenti da non perdere quest’estate…

– Claudia Giraud